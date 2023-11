Operação Influencer. Ministério Público recorre das medidas de coação. Luís Montenegro assegurou de que não será primeiro-ministro "no dia em que tiver de baixar uma pensão e não vale a pena assustar as pessoas com isso". O presidente do PSD defendeu na segunda-feira que o próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismos, nem de direita nem de esquerda, e realçou que as pessoas não precisam de se assustar com o PSD.

"Creio que é muito bom para Portugal que o próximo Governo não esteja refém de extremismos e temos de assegurar que não vem aí uma "geringonça" 2.0 face à original de 2015", disse Luís Montenegro durante uma assembleia de militantes em Albufeira, no distrito de Faro. Para o líder do PSD, a "geringonça" original que "durou oito anos, primeiro acompanhada e depois sozinha, é a responsável pelo empobrecimento do país, com políticas estatizantes e teimosas do ponto de vista ideológico

Líder do PSD defende que próximo Governo não pode ficar refém de extremismos. O presidente social-democrata defendeu que a "geringonça" foi a responsável pelo empobrecimento do país, com políticas estatizantes e teimosas do ponto de vista ideológico.

Juiz considera medidas de coação desproporcionais na Operação Influencer. O juiz de instrução Nuno Dias Costa considerou "claramente desproporcionais" as medidas de coação que foram pedidas pelo Ministério Público para os arguidos da Operação Influencer.

Operação Influencer: Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária aguardam julgamento em liberdade. Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária foram libertados no âmbito da Operação Influencer e aguardam julgamento em liberdade. Ambos têm restrições de saída do país.

Arguidos da Operação Influencer ficam em liberdade. Ministro da Economia nega contactos com Lacerda Machado. Os partidos da oposição consideram que o ministro das Infraestruturas, João Galamba, já devia ter-se demitido há mais tempo.

Juiz baixa medidas de coação para arguidos da Operação Influencer. Juiz baixou drasticamente as medidas de coação pedidas pelo Ministério Público e retirou o crime de corrupção da indiciação aos arguidos Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária, arguidos do processo "Operação Influencer", vão aguardar o desenvolvimento do processo em liberdade.

