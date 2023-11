Operação Influencer e a crise política em Portugal

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Na última terça-feira, por volta das 14 horas, grande parte do país terá estado colado a um ecrã para assistir, em direto, às declarações de António Costa, o desde então primeiro-ministro demissionário. A semana parecia ter começado como todas as outras.

O espaço mediático era ocupado com a guerra em Gaza, o novembro negro nas urgências ou as discussões do Orçamento de Estado. E eis que terça-feira os portugueses acordaram com o início daquela que se veio a chamar Operação Influencer, com os acontecimentos, e as suas consequências, a sucederem-se a um ritmo quase frenético nestes últimos dias. Com o país mergulhado numa crise política, eleições marcadas para 10 de março e novos candidatos à liderança do PS, se as eleições fossem este domingo, o partido agora disputado porperdia a maioria absolut

SICNOTİCİAS: Operação Influencer traz debate sobre lobbying em PortugalA Operação Influencer trouxe de novo para o debate a questão do lobbying, com vários partidos a prometerem avançar com projetos lei para regulamentar a atividade.

RENASCENCA: Operação Influencer: Ministério Público recorre das medidas de coaçãoLuís Montenegro assegurou de que não será primeiro-ministro "no dia em que tiver de baixar uma pensão e não vale a pena assustar as pessoas com isso". O presidente do PSD defendeu na segunda-feira que o próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismos, nem de direita nem de esquerda, e realçou que as pessoas não precisam de se assustar com o PSD.

VİSAO_PT: Operação Influencer: Autarca saiu sem crimes, juiz afastou corrupção, mas admite tráfico de influênciasUm autarca entrou num processo detido e suspeito de corrupção e prevaricação, mas saiu sem nenhum crime imputado. O juiz afastou a acusação de corrupção, mas admitiu tráfico de influências. João Galamba e Duarte Cordeiro também são citados no despacho do juiz pelo crime de recebimento indevido de vantagem.

REVİSTASABADO: Operação Influencer: Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária aguardam julgamento em liberdadeDiogo Lacerda Machado e Vítor Escária foram libertados no âmbito da Operação Influencer e aguardam julgamento em liberdade. Ambos têm restrições de saída do país.

SICNOTİCİAS: Juiz considera medidas de coação desproporcionais na Operação InfluencerO juiz de instrução Nuno Dias Costa considerou "claramente desproporcionais" as medidas de coação que foram pedidas pelo Ministério Público para os arguidos da Operação Influencer.

RENASCENCA: Arguidos da Operação Influencer ficam em liberdadeMinistro da Economia nega contactos com Lacerda Machado. Os partidos da oposição consideram que o ministro das Infraestruturas, João Galamba, já devia ter-se demitido há mais tempo.

