A PJ anunciou na quarta-feira a detenção de 20 pessoas e a realização de 60 buscas a entidades públicas e privadas. A Operação Gota D'Água investiga a falsificação de análises de água destinada ao consumo humano. Já se encontram no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto para serem ouvidos no âmbito de uma investigação por falsificação de análises de água destinada ao consumo humano.

A sua chegada verificou-se a conta-gotas, transportados em carros e carrinhas da Polícia Judiciária (PJ), tendo os primeiros chegado cerca das 14:30 e os últimos às 16:37, confirmou a Lusa no local. A PJ anunciou na quarta-feira em comunicado a detenção de 20 pessoas e a realização de 60 buscas a entidades públicas e privada





Investigação revela possível fraude na qualidade da água em PortugalUma investigação em Portugal revelou uma possível fraude na qualidade da água consumida pela população. Um laboratório responsável pela análise de águas destinadas ao consumo humano, piscinas, entre outras, está sendo investigado por suspeita de prática de crimes. Os dirigentes e técnicos do laboratório são os principais suspeitos. A qualidade da água consumida no país é considerada excelente, mas essa investigação levanta dúvidas sobre essa afirmação.

