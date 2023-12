Operação contra a máfia calabresa resulta na detenção de mais de cem membros

Vários países da União Europeia investigaram uma das redes criminosas mais poderosas do mundo. Considerada “a maior operação coordenada de sempre”, resultou na detenção, esta quarta-feira, de mais de cem membros da máfia calabresa. As autoridades policiais e judiciais europeias e sul-americanas, entre eles Portugal, executaram hoje a maior operação coordenada de sempre contra a criminalidade organizada italiana, levando à detenção de 132 membros da máfia calabresa em oito países.

Num comunicado divulgado hoje, a Interpol refere que a operação contra a máfia calabresa, também conhecida por 'Ndrangheta, foi realizada hoje de madrugada através de diferentes rusgas por autoridades policiais, além de Portugal, da Alemanha, Bélgica, Eslovénia, Espanha, França, Itália e Roménia, bem como Brasil e Panamá. Várias empresas foram também visadas nas operações que envolveram mais de 2.770 agentes da polícia, que prenderam 132 membros de uma das redes criminosas mais poderosas do mundo





