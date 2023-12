Operações israelitas na fronteira da Faixa de Gaza

Multiplicaram-se nos últimos dias os sinais de que a guerra iniciada com a invasão e o ataque por parte do Hamas contra Israel, dia 7 de outubro, pode extravasar e tornar-se um perigoso conflito regional. O principal objetivo será cortar as ramificações do poder iraniano no Médio Oriente, que Teerão tem usado nos últimos meses para atingir Israel e os Estados Unidos. Estamos numa guerra com múltiplas frentes e estamos a ser atacados a partir de vários teatros.

Já respondemos e agimos em seis destes teatros. A frente libanesa, entre Israel e as milícias do Hezbollah, tem sido, a par de Gaza e do Hamas, a mais notória das referidas pelo ministro da Defesa. Os bombardeamentos têm-se sucedido de parte a parte. Ainda dia 25 de dezembro, o movimento xiita libanês assumiu a autoria de uma ação contra a base militar israelita de Beit Hillel. Israel detetou ainda o lançamento de oito projéteis do território libanês contra a Galileia





