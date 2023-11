OpenAI demite e readmite Sam Altman, o 'menino de ouro' da inteligência artificial

Imaginemos que Bill Gates, fundador da Microsoft, era demitido em 1995 – logo após o lançamento de um produto revolucionário como o Windows 95. Foi mais ou menos isso que aconteceu durante este fim-de-semana, quando a administração da OpenAI, empresa de inteligência artificial (IA), decidiu despedir – para surpresa de todos – o “menino de ouro” Sam Altman. Que, entretanto, está de volta, poucos (e loucos) dias depois. Mas já lá vamos.

Comparado muitas vezes com o próprio Bill Gates, Altman fundou a empresa que no ano passado lançou o ChatGPT, um “chat” criado com IA que ameaçava, por exemplo, destronar motores de busca como o Google. A demissão foi decidida pela administração da empresa. A Microsoft não foi consultada, mesmo tendo injetado cerca de 13 mil milhões de dólares (11,88 mil milhões de euros) na empresa – sendo o maior investido





