ONU pede a Israel para permitir entrada de água potável em Gaza

A Organização das Nações Unidas ( ONU ) apelou, nesta sexta-feira, a Israel para que permita a entrada de água potável e de combustível em Gaza , e que desse modo a rede de abastecimento de água possa ser restabelecida. Em comunicado, a ONU pede para que a água deixe de ser usada como uma.

Ao mesmo tempo, responsáveis pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) admitem avançar com uma incursão no sul da Faixa de Gaza , uma zona até agora declarada como segura e onde estão milhares de deslocados que fugiram do norte. "Cada hora que passa com Israel a impedir o abastecimento de água potável na Faixa de Gaza , numa violação declarada do direito internacional, coloca os habitantes da Faixa de Gaza em risco de morrer de sede e de doenças relacionadas com a falta de água potável ", afirmou Pedro Arrojo-Agudo, relator especial da ONU para os direitos humano





