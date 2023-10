ONU aprova resolução para 'trégua humanitária imediata' em Gaza

A assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou, esta sexta-feira, a resolução simbólica para"trégua humanitária imediata" entre Israel e o Hamas e exigiu acesso humanitário à Faixa de Gaza, para ajuda e proteção aos civis.

A resolução, elaborada por estados árabes, passou com 120 votos a favor. Houve 45 abstenções e 14 países - incluindo Israel e os Estados Unidos - votaram contra, segundo avança a Reuters. Tendo em conta que as abstenções não contam, a resolução passou com mais de dois terços de aprovação, a proporção mínima necessária.

"Apelos a um cessar-fogo não são esforços pela paz. São tentativas de amarrar as mãos de Israel, impedindo que eliminemos uma enorme ameaça aos nossos cidadãos", afirmou, acrescentando que esta guerra coloca"a democracia cumpridora da lei de Israel contra Nazis dos tempos modernos". headtopics.com

Já o embaixador palestiniano, Riyad Mansour, que argumentou a favor de um cessar-fogo, acusou algumas nações de aplicar dois pesos e duas medidas. "Como podem alguns estados explicar o quão horrível é que mil israelitas tenham sido assassinados e não sentir a mesma raiva quando mil palestinianos são agora assassinados todos os dias? Por que não sentem a urgência de acabar com essas mortes?", questionou.

Von der Leyen:"Não há contradição entre solidariedade a Israel e ajuda humanitária aos palestinianos" "Todos têm de assumir as suas responsabilidades. Este é o momento da verdade. A História vai julgar-nos a todos", escreveu o antigo primeiro-ministro português no X (antigo Twitter).Costa considera"essencial" criar condições para ajuda humanitária em GazaTodos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. headtopics.com

Marcelo promulga diploma para completar extinção do SEFNova Unidade de Coordena&231;&227;o de Fronteiras e Estrangeiros ser&225; respons&225;vel pela “coordena&231;&227;o da atua&231;&227;o das for&231;as e servi&231;os de seguran&231;a entre si e entre estes e o Instituto dos Registos e do Notariado e a Ag&234;ncia para a Integra&231;&227;o, Migra&231;&245;es e Asilo". Consulte Mais informação ⮕

Hipermercado em Guimarães condenado a indemnizar criança ferida no parque infantilO propriet&225;rio do centro comercial alegou que cumpriu todas as regras e medidas de seguran&231;a que lhe eram exig&237;veis e que o acidente se deveu, &250;nica e exclusivamente, ao facto de a crian&231;a n&227;o ter cumprido com as recomenda&231;&245;es fornecidas para a utiliza&231;&227;o do espa&231;o de divers&227;o. Consulte Mais informação ⮕

Governo investe 105 milhões de euros em modernização e competências digitais no ensino superiorNeste &226;mbito, est&225; ainda prevista a cria&231;&227;o do Conselho Nacional de Inova&231;&227;o Pedag&243;gica no Ensino Superior, enquanto "entidade permanente na promo&231;&227;o da inova&231;&227;o pedag&243;gica e da forma&231;&227;o pedag&243;gica para doentes de ensino superior". Consulte Mais informação ⮕

Frente Comum fala em 'uma das maiores' greves na função pública dos últimos anos"Continuamos a n&227;o aceitar que o Governo continue a atirar muitos milhares de milh&245;es de euros para cima de setores que j&225; s&227;o sobrefinanciados pelo Or&231;amento do Estado e se esque&231;a de quem assegura os servi&231;os p&250;blicos e do refor&231;o das fun&231;&245;es sociais do Estado. Consulte Mais informação ⮕

Manifestações de apoio aos palestinianos convocadas para esta sexta-feira em todo o mundoAs manifesta&231;&245;es coincidem com o dia sagrado para os mu&231;ulmanos, marcado pelas habituais ora&231;&245;es de sexta-feira. Consulte Mais informação ⮕

Medina garante que não haverá aumento de IMI em 2024, nem nos anos seguintesO ministro das Finan&231;as est&225; no Parlamento para a audi&231;&227;o sobre o Or&231;amento do Estado para 2024. Consulte Mais informação ⮕