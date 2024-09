ONU alerta que situação no Líbano está fora de controlo

As Nações Unidas dizem que a situação no Líbano está fora de controlo. Os ataques dos últimos dias levaram milhares de pessoas a fugir do sul do país.As Nações Unidas alertaram que “o inferno está a explodir no Líbano”.

Com o Médio Oriente em convulsão, Benjamin Netanyahu já chegou a Nova Iorque para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas. Apesar de não mencionar diretamente a proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos e de França, o primeiro-ministro de Israel descartou-a logo nas suas primeiras declarações ao chegar ao aeroporto.

O fenómeno"A Cicatriz" por Maria Francisca Gama: o amor pelo Brasil, as críticas e a"moda dos livros"Especial ao vivo: “EUA estão polarizados entre um partido sem programa além da vontade de um homem e um partido dividido”, diz Siza Vieira

Líbano Ataques Cessar-Fogo ONU Israel

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Primeiro carregamento de vacinas contra a Mpox deverá chegar à RDCongo na quinta-feiraUnião Europeia garantiu o acesso à vacinação nos países afetados da União Africana.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Estados Unidos viram plano de paz do Presidente ZelenskyLinda Thomas-Greenfield, embaixadora norte-americana junto às Nações Unidas, afirmou que os EUA já conhecem o plano de paz do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Enquanto isso, um ataque russo na região de Zaporizhzhia resultou em pelo menos duas mortes e cinco feridos.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Estados Unidos revelam aumento do trabalho infantil para 160 milhões de criançasa exploração do trabalho infantil nas cadeias de abastecimento globais está 'perturbadoramente' difundida em todas as regiões do mundo, um fenómeno que afeta cerca de 160 milhões de crianças, revelou quinta-feira o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

De Trump a Taylor Swift, estes artistas levam-nos aos julgamentos mais mediáticos dos Estados UnidosCom uma história secular, a courtroom art (arte de tribunal, em português) é, ainda hoje, uma forma de documentar importantes processos judiciais. Levar o público às salas de audiências onde nem as câmaras podem entrar

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Avião de Nicolás Maduro apreendido pelas autoridades dos Estados UnidosA aquisição de forma ilegal do Dassault Falcon 900EX terá violado sanções dos Estados Unidos o que motivou a sua apreensão. O aparelho que se encontrava na República Dominicana foi levado para a Flórida, nos EUA.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Novas restrições nos Estados Unidos aos automóveis chinesesConteúdo patrocinado por Centro de Programas de Línguas da Europa e América Latina da China.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »