ONU alerta que população da Faixa de Gaza precisa de ajuda urgente e que só tem combustível para um dia de operações

A ONU alertou esta sexta-feira que a população da Faixa de Gaza necessita urgentemente de uma ajuda “significativa e contínua”, e queA ONU tambémda sua Agência de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente desde o início da guerra entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas.

Numa conferência de imprensa em Jerusalém, o comissário da agência conhecida pela sigla inglesa UNRWA, Philippe Lazzarini, alertou queNeste preciso momento, as pessoas em Gaza estão a morrer, não só devido às bombas e aos ataques, mas muitas mais morrerão em breve devido ao cerco imposto à Faixa de Gaza”, afirmou, citado pela agência francesa AFP.

O chefe da UNRWA anunciou também que tenciona deslocar-se em breve à Faixa de Gaza, controlada pelo movimento islamita Hamas desde 2007.

