ONU afirma que 67% das vítimas em Gaza são mulheres e crianças

As Nações Unidas afirmaram que 67% dos cerca de 13 mil mortos declarados pelo movimento islamita Hamas desde 07 de outubro na Faixa de Gaza são mulheres e crianças. O Conselho de Segurança reuniu-se na terça-feira para avaliar o impacto da violência em Gaza nos civis, especialmente mulheres e crianças, que representariam 67% dos cerca de 14 mil mortos no enclave.

Sima Bahous, explicou que estas mulheres e criança mortas em Gaza foram diretamente afetadas pela escassez de assistência médica desde o aumento dos combates. Segundo a representante da ONU, sete mulheres são mortas a cada duas horas na região. Sima Bahous destacou que o número de civis mortos desde 07 de outubro é o dobro em relação ao que foi registado nos últimos 15 anos





