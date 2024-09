ONG venezuelana denuncia detenção política de 1.867 pessoas no país

“Vendeu o apartamento e ficou com o dinheiro”: Filipa Castro revela quais os problema de Maniche com a justiçaSem derrotas, Leões mantêm liderança no campeonato ao vencerem Estoril “Queria-me matar”: Idoso acusa sobrinha de o agredir violentamente em Vila Verde

A organização não-governamental venezuelana Fórum Penal denunciou esta sexta-feira que estão detidas no país por motivos políticos 1.867 pessoas, o número mais elevado no século XXI. "Registámos e qualificámos o maior número de presos políticos conhecido na Venezuela, pelo menos no século XXI. Continuamos a receber e a registar os detidos", adianta o FP na rede social X.PortugalMundoAs teorias e revelações sobre os 'cúmplices' e vítimas de P. Diddy e da sua rede

Venezuela Detenções Políticas Direitos Humanos ONG Fórum Penal

