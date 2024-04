ONG suspende atividades na Faixa de Gaza após ataque aéreo israelita

A organização não governamental (ONG) World Central Kitchen suspendeu as atividades na Faixa de Gaza, esta terça-feira, após a morte de sete funcionários de ajuda humanitária num aparente ataque aéreo israelita em Gaza.

Segundo a ONG, este ataque foi 'uma tragédia' e algo 'imperdoável'.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Dois hospitais cercados pelo exército israelita no sul da Faixa de GazaDesde segunda-feira, o exército tem levado a cabo uma grande operação no complexo hospitalar al-Chifa, na cidade de Gaza, onde afirma ter matado cerca de 170 combatentes do Hamas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Dois hospitais cercados pelo exército israelita no sul da Faixa de GazaDesde segunda-feira que o exército israelita tem levado a cabo uma grande operação no complexo hospitalar al-Chifa, na cidade de Gaza, onde afirma ter matado cerca de 170 combatentes do Hamas.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Dois hospitais cercados pelo exército israelita no sul da Faixa de GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Mortes na Faixa de Gaza superam as 32 milIsrael garante que só termina a operação 'quando o último terrorista estiver nas nossas mãos, vivo ou morto'. O número de palestinianos mortos por Israel desde o início da guerra subiu para 32.226.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

​Mortos na Faixa de Gaza superam 32.200 após mais 84 nas últimas 24 horasDados s&227;o do Hamas.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Mortos na Faixa de Gaza superam 32.200 após mais 84 nas últimas 24 horasO número total mortos desde o início da guerra ascendeu a 32.226. As autoridades palestinianas estimam que há ainda cerca de 7 mil corpos presos sob os escombros.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »