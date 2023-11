ONG israelitas pedem fim de 'deslocamento forçado' de palestinianos na Cisjordânia

Cerca de 30 organizações não governamentais (ONG) de defesa dos direitos humanos em Israel instaram hoje a comunidade internacional"a agir face aos níveis de violência sem precedentes" por parte dos colonos israelitas na Cisjordânia ocupada.Essas ONG pedem também a "paragem do deslocamento forçado de palestinianos das suas terras", que se agravou nas últimas semanas.

As cerca de 30 ONG dizem que desde que eclodiu a guerra entre Israel e o grupo islâmico Hamas em Gaza, em 07 de outubro, a violência dos colonos israelitas contra os palestinianos na Cisjordânia aumentou muito e os seus ataques às comunidades agrícolas palestinianas levaram ao deslocamento forçado de famílias em pelo menos 10 cidades.

"Neste período, pelo menos 13 comunidades pastoris foram deslocadas" e "muitas mais correm o risco de serem forçadas a fugir nos próximos dias se não forem tomadas medidas imediatas", alertam. "Os ministros do Governo e outros responsáveis apoiam a violência e, em muitos casos, o Exército israelita está presente ou mesmo envolvido na violência, incluindo em incidentes em que os colonos mataram palestinianos", referem. headtopics.com

Perante isto, as ONG defendem que "a única forma de acabar" com esta dinâmica no território da Cisjordânia "é uma intervenção clara, forte e direta da comunidade internacional". O grupo islamita palestiniano Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas, principalmente civil, segundo as autoridades. Mais de 200 pessoas foram sequestradas e permanecem nas mãos do grupo islamita desde então.

