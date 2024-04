ONG fundada por Chef espanhol suspende operações em Gaza após ataque "imperdoável" que matou 7 funcionários Começou com o terramoto de 2010 no Haiti e nunca mais parou.

O que é a World Central Kitchen, a ONG atacada em Gaza? ONU afirma que ataque a ONG "não foi incidente isolado": já morreram cerca de 200 trabalhadores humanitáriosJoão Oliveira acusa Catarina Miranda de assédio dentro da casa do 'Big Brother'50 anos da revolução: Onde podemos ver o património do 25 de Abril?Morreu uma das crianças baleadas no tiroteio num escola básica na FinlândiaO governo belga anunciou esta terça-feira que vai enviar militares para reforçar a segurança nos Jogos Olímpicos Paris2024, a pedido da França, essencialmente para a busca e neutralização de engenhos explosivos. "O governo Francês solicitou uma contribuição belga para a proteção e segurança dos Jogos. A Defesa belga analisou o pedido e concluiu que pode contribuir", disse a ministra da Defesa belga, Ludivine Dedonder, à rádio RT

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

ONG fundada por Chef espanhol suspende operações em Gaza após ataque 'imperdoável' que matou 7 funcionáriosVítimas viajavam em dois carros blindados.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

World Central Kitchen: A ONG atacada em GazaA organização não governamental World Central Kitchen, sediada nos EUA, foi criada pelo famoso chef Jose Andres, que já recebeu duas estrelas Michelin, e pela mulher Patrícia. Foi criada em 2010, na sequência de um grande terramoto no Haiti, com o objetivo de disponibilizar ajuda alimentar de emergência aos sobreviventes.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

ONG suspende operações em Gaza após ataque que matou 7 funcionáriosA organização não governamental (ONG) World Central Kitchen suspendeu as atividades na Faixa de Gaza, esta terça-feira, após a morte de sete funcionários de ajuda humanitária num aparente ataque aéreo israelita em Gaza.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

ONG suspende operações em Gaza após ataque 'imperdoável' que matou 7 funcionáriosA organização não governamental (ONG) World Central Kitchen suspendeu as atividades na Faixa de Gaza, esta terça-feira, após a morte de sete funcionários de ajuda humanitária num aparente ataque aéreo israelita em Gaza. Segundo a ONG, este ataque foi 'uma tragédia' e algo 'imperdoável'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

ONG suspende atividades na Faixa de Gaza após ataque aéreo israelitaA organização não governamental (ONG) World Central Kitchen suspendeu as atividades na Faixa de Gaza, esta terça-feira, após a morte de sete funcionários de ajuda humanitária num aparente ataque aéreo israelita em Gaza. Segundo a ONG, este ataque foi 'uma tragédia' e algo 'imperdoável'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Von der Leyen expressa condolências a famílias de trabalhadores de ONG mortos em GazaMorreram sete funcionários da World Central Kitchen.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »