ONG diz que houve fraude eleitoral em um quarto dos municípios moçambicanos

A informação conta de um boletim lançado hoje em que a CIP analisa o processo eleitoral em que oficialmente foi anunciada a vitória da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder) em 64 municípios.

“Não aceitamos a validade do tsunami da Frelimo anunciado pela CNE”, acrescenta o CIP, dando ainda conta que esta análise e as contagens paralelas das atas e editais das assembleias de voto “mostram que a Renamo ganhou efetivamente em quatro grandes cidades”, casos de Maputo e Matola, as maiores do país, nas mãos da Frelimo, e Quelimane e Nampula, que já liderava.

Em seis municípios, o CIP estima que “a votação da Frelimo foi inflacionada em mais de 17.000” votos, mas alerta que “a questão é muito maior”: “Podemos ver que 9% de todos os municípios inflacionaram escandalosamente os votos da Frelimo.

Os resultados anunciados pela CNE, que atribuíram a vitória da Frelimo em 64 autarquias e ao Movimento Democrático de Moçambique (MDM), segundo maior partido da oposição, na Beira (que já liderava), têm sido fortemente criticados pela sociedade civil, partidos, observadores e organizações.

Em Maputo, a Renamo volta hoje a sair à rua em protesto contra os resultados anunciados pela CNE, sendo que nas duas manifestações do género anteriores a polícia utilizou gás lacrimogéneo para dispersar os protestantes.

