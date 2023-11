ONG denuncia assassinato de 11 jornalistas no Paquistão nos últimos dois anos

Onze jornalistas foram assassinados no Paquistão nos últimos dois anos, anunciou esta segunda-feira uma organização que monitoriza o estado do jornalismo naquele país asiático, acrescentando ter registado 248 ataques contra a imprensa no mesmo período.

Apesar da aprovação histórica de duas leis em 2021 que fizeram do Paquistão o primeiro país do mundo a estabelecer um quadro jurídico para a proteção dos jornalistas, o diretor executivo da organização Red de Libertad, Iqbal Khattak, garantiu que ainda não há mecanismos eficazes no país para a sua implementação.

"Estas duas leis são um marco no que diz respeito à segurança dos jornalistas num país como o Paquistão, mas não existe nenhum mecanismo para implementá-las", disse Khattak. A organização paquistanesa observou, no seu relatório anual, que, apesar deste importante instrumento jurídico para combater a crescente impunidade dos crimes contra jornalistas,"o Paquistão continua a registar um aumento alarmante da perseguição a jornalistas, especialmente por autoridades governamentais e agências estatais". headtopics.com

O documento, intitulado"Um passo à frente, dois atrás: o Paquistão legisla sobre a segurança dos jornalistas, mas ainda não os protege", indica que 93 dos 248 incidentes contra jornalistas foram registados apenas em Islamabade entre agosto de 2021 e agosto de 2023.

A província de Sindh, no sul, berço de uma das leis para a proteção dos jornalistas, é a segunda pior região do Paquistão em termos de perseguições a estes profissionais, sendo cenário de 22,5% dos ataques a jornalistas. headtopics.com

