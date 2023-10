ONG aplaudem fim da exclusão automática de pessoas com VIH/sida no acesso às Forças Armadas

Três organizações não-governamentais (ONG) congratularam-se esta sexta-feira com o fim da exclusão automática de pessoas infetadas com o vírus da sida no acesso às Forças Armadas e Polícia Marítima, previsto numa portaria publicada esta semana.

Em comunicado, o GAT — Grupo de Ativistas em Tratamentos, a Ser+ — Associação Portuguesa para a Prevenção e Desafio à Sida e a Ilga Portugal — Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo assumemDe acordo com a portaria publicada na terça-feira, que aprova as tabelas gerais de aptidão e de capacidade para a prestação de serviço por militares e militarizados nas Forças Armadas e para a prestação de...

“Desde 2012 que havia recomendações da Provedoria de Justiça e pareceres do Colégio da Especialidade de Doenças Infecciosas que justificaram o fim urgente destes critérios arbitrários”, assinalam as ONG no comunicado.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos. headtopics.com

