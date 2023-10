ONG aplaudem fim da exclusão automática de pessoas com VIH/sida no acesso às Forças Armadas

Segundo as ONGS, as novas tabelas"permitem um grande avanço no cumprimento das melhores práticas a nível médico/científico e a nível ético, de inclusão e não discriminação".

Em comunicado, o GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos, a Ser+ - Associação Portuguesa para a Prevenção e Desafio à Sida e a Ilga Portugal - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo assumem"com grande satisfação a conquista de mais um marco histórico antidiscriminação".

De acordo com a portaria publicada na terça-feira, que aprova as tabelas gerais de aptidão e de capacidade para a prestação de serviço por militares e militarizados nas Forças Armadas e para a prestação de serviço na Polícia Marítima, a infeção pelo VIH/sida deixou de ser uma causa de exclusão automática de candidatos, passando a ser uma condição analisada individualmente em junta médica militar. headtopics.com

Segundo as três ONG, as novas tabelas"permitem um grande avanço no cumprimento das melhores práticas a nível médico/científico e a nível ético, de inclusão e não discriminação". "Desde 2012 que havia recomendações da Provedoria de Justiça e pareceres do Colégio da Especialidade de Doenças Infecciosas que justificaram o fim urgente destes critérios arbitrários", assinalam as ONG no comunicado.

