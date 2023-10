Onde viveu a Rainha Santa

Fique a conhecer os principais temas em destaque na edição do Diário de Notícias de há exatamente um século, num exclusivo da edição impressa e do

EDP e mais 100 líderes apresentam cinco propostas climáticasAlém de pedirem por mais ação dos decisores políticos mundiais, a aliança convida o restante tecido empresarial a juntar-se à causa, pedindo mais ambição e transparência.

Falua compra Quinta do Mourão e fica com 100 hectares no DouroAo todo, a propriedade tem 77 hectares, dos quais 50 são de vinha. O grupo está agora em três regiões vitivinícolas e quer continuar a crescer no país.

A burla dos 500 contosNotícias de há 100 anos.

A descoberta dos burlões dos cheques falscosNotícias de há 100 anos.

Greve na recolha de resíduos com adesão entre 90 e 100%Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Greve na recolha de resíduos com adesão entre 90 e 100%A greve da função pública começou hoje com uma adesão entre 90% e 100% entre os trabalhadores da recolha do lixo e da higiene urbana, disse o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL).