OMS perde contacto com pessoal de saúde em hospital de Gaza

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico. O chefe da Organização Mundial da Saúde disse que a organização perdeu contacto com o pessoal de saúde do Hospital Al-Shifa, em Gaza, depois que as forças israelitas começaram a invadir as instalações.

“Relatos de incursão militar no hospital Al-Shifa são profundamente preocupantes”, escreveu o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na plataforma de rede social X. "Perdemos contacto novamente com o pessoal de saúde do hospital. Estamos extremamente preocupados com a segurança deles e de seus pacientes". We’ve lost touch again with health personnel at the hospital. O ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo movimento islamita Hamas, relatou hoje às Nações Unidas a morte de quarenta pacientes na terça-feira no hospital Al-Shifa, alvo de uma operação das forças armadas israelita

:

DNTWİT: Hamas perde o controlo de Gaza, diz ministro da Defesa israelitaO ministro da Defesa israelita garantiu esta segunda-feira que o Hamas "perdeu o controlo de Gaza " e os seus combatentes estão "a fugir para sul", após mais de cinco semanas de guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Escassez de comida em GazaA comida está escassa na Faixa de Gaza devido ao fechamento de fronteiras e falta de produção. Milhares de deslocados estão enfrentando dificuldades para se alimentar.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Diplomacia europeia pede pausas imediatas nos bombardeamentos em GazaA União Europeia insiste em pausas imediatas nos bombardeamentos em Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária. A situação nos hospitais é dramática e é necessário pôr fim à morte de civis.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Ministro da Defesa israelita afirma que o Hamas perdeu o controlo de GazaO ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, garantiu esta segunda-feira que"o Hamas perdeu o controlo de Gaza " e que"os terroristas estão a fugir para sul".

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Funcionários das Nações Unidas em Gaza são alvo de ataquesO subsecretário-geral da ONU Jorge Moreira da Silva disse à Lusa que tem-nos colocado numa posição diferente do habitual quanto à segurança, isso sim é novo. Já morreram mais de 100 funcionários das Nações Unidas em Gaza nos bombardeamentos de Israel em resposta aos ataques de 7 de outubro perpetrados pelo Hamas . "Nunca tantos funcionários das Nações Unidas morreram."

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Israel controla o norte de Gaza, mas reféns ainda não foram libertadosO primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, estabeleceu dois objetivos para a guerra na Faixa de Gaza . A primeira era "eliminar o Hamas , destruindo as suas capacidades militares e de governo". A segunda era fazer "tudo o que é possível" para que os cerca de 240 reféns que o grupo terrorista palestiniano fez no ataque de 7 de outubro pudessem voltar a casa. O primeiro objetivo está bem encaminhado, mas em relação aos reféns, as notícias não têm sido boas, com a confirmação de mortes, só cinco libertações em quase 40 dias de guerra e conversas de um acordo que ainda não se concretizou.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »