OMS e UNICEF perderam o contacto com equipas em Gaza

Várias organizações humanitárias com operações ativas em Gaza também estão a relatar que perderam o contacto com equipas no terrenoA Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) confirmaram que perderam o contacto com as equipas que se encontram em Gaza, na sequência de bombardeamentos israelitas e o corte da Internet no terreno.

O diretor-geral da OMS diz que não há qualquer ligação com"a equipa, os locais de saúde e o resto dos nossos parceiros humanitários". "Este cerco faz-me ficar gravemente preocupado pela segurança deles e dos riscos de saúde imediatos para os pacientes vulneráveis", escreve, no X, Tedros Adhanom Ghebreyesus.Já a responsável da UNICEF fala de"mais uma noite de terror inimaginável para um milhão de crianças em Gaza" e também confirma a perda de contacto com o terreno.

Marcelo promulga diploma para completar extinção do SEFNova Unidade de Coordena&231;&227;o de Fronteiras e Estrangeiros ser&225; respons&225;vel pela “coordena&231;&227;o da atua&231;&227;o das for&231;as e servi&231;os de seguran&231;a entre si e entre estes e o Instituto dos Registos e do Notariado e a Ag&234;ncia para a Integra&231;&227;o, Migra&231;&245;es e Asilo". Consulte Mais informação ⮕

Frente Comum fala em 'uma das maiores' greves na função pública dos últimos anos"Continuamos a n&227;o aceitar que o Governo continue a atirar muitos milhares de milh&245;es de euros para cima de setores que j&225; s&227;o sobrefinanciados pelo Or&231;amento do Estado e se esque&231;a de quem assegura os servi&231;os p&250;blicos e do refor&231;o das fun&231;&245;es sociais do Estado. Consulte Mais informação ⮕

Manifestações de apoio aos palestinianos convocadas para esta sexta-feira em todo o mundoAs manifesta&231;&245;es coincidem com o dia sagrado para os mu&231;ulmanos, marcado pelas habituais ora&231;&245;es de sexta-feira. Consulte Mais informação ⮕

Humanismo vs. politicamente correto. A unanimidade na defesa de António GuterresNa semana em que o secret&225;rio-geral das Na&231;&245;es Unidas foi duramente criticado por ter relacionado o ataque do Hamas com 56 anos de ocupa&231;&227;o da Palestina, Bego&241;a I&241;iguez e Olivier Bonamici apoiam algu&233;m que “sempre defendeu as causas humanit&225;rias” e criticam o alinhamento de v&225;rias lideran&231;as... Consulte Mais informação ⮕

Dialogo entre coleções Berardo e Ellipse marca abertura do Museu de Arte Contemporânea/CCBInaugura sexta-feira o novo Museu de Arte Contempor&226;nea do Centro Cultural de Bel&233;m com duas exposi&231;&245;es tempor&225;rias, uma da cole&231;&227;o Teixeira de Freitas e outra da artista belga Berlinde De Bruyckere e uma exposi&231;&227;o permanente que coloca lado-a-lado as cole&231;&245;es Berardo, Ellipse e a de Arte... Consulte Mais informação ⮕

