OMS cria comissão para combater a epidemia da solidão

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou, no passado dia 15, a criação de uma comissão para a conexão social, para combater a "epidemia da solidão". A OMS diz que pretende diminuir os riscos sanitários do isolamento social e mapear recursos e soluções. É acrescentado que, a nível mundial, um, em cada quatro idosos, está em isolamento social, e que entre 5 a 15% dos adolescentes enfrentam a solidão.

Refere-se, ainda, que as pessoas sofrendo de isolamento social têm, significativamente, riscos aumentados, entre outros, de AVC, doença cardiovascular, demências, ansiedade, depressão, morte precoce por aceleração de fatores patológicos, suicídio.A conexão social, ou aquilo que se entende por interação social, varia de cultura para cultura, de lugar para lugar. Primeiro, porque o próprio conceito de família, grupo e sociedade podem variar. Depois, porque as dinâmicas comportamentais de interação, também. As interações sociais online criam alteração significativa das formas e dos sentidos de conexão para um número alargado de humano





