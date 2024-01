Oliveiras ancestrais no sul do Líbano ameaçadas por 'terrorismo ambiental' israelita

As raízes de Abbas Baalbaki estão entrelaçadas com as das oliveiras ancestrais das terras da sua família no sul do Líbano, como as de milhares de outras famílias na região, e que estão hoje ameaçadas pelo que considera 'terrorismo ambiental' israelita. Baalbaki conta à Lusa que na sua família corre a história de uma árvore com mais de 200 anos, onde já a avó da sua avó se costumava sentar a ver passar os nómadas que atravessavam aquela região.

'O cheiro de figos e azeitonas estão ligados às minhas memórias. É mais do que simbólico, é uma conexão com a terra, uma parte da herança cultural e ambiental', diz à Lusa. A meio dos ataques entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah, as preciosas oliveiras desta família libanesa estão em risco, e milhares de muitas outras já foram destruídas não só no Líbano como na Palestina, diz à Lusa Baalbaki, investigador na Universidade Americana de Beirute (AUB) e membro da ONG de defesa do meio ambiente 'Green Southerners'





