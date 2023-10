Oliveira de Azeméis. Mulher desaparecida encontrada morta

Uma mulher, de 64 anos, que estava desaparecida desde quarta-feira em Oliveira de Azeméis foi encontrada morta, esta sexta-feira.

O corpo, segundo o Jornal de Notícias, foi descoberto num riacho a cerca de 800 metros do local do desaparecimento. A mulher disse ao marido na quarta-feira, depois do almoço, que dar um passeio até ao terreno anexo à casa onde vivem, onde passa um pequeno riacho.

Ao final da tarde, a filha estranhou a ausência prolongada da mãe e alertou as autoridades, que iniciaram as buscas focadas no riacho, havendo a suspeita de queda no curso de água.

