Olinda acusa padre de abusos sexuais durante infância

“Tu és porca, fizeste coisas más, estás em pecado e vais ter de te confessar”, terá dito o padre Sebastião Cruz a Olinda Soares, utente da Casa de Infância Elísio de Moura, em Coimbra. A alegada vítima entrou na instituição em finais dos anos 60, mas só agora teve coragem de relatar os abusos sexuais a que foi sujeita.

Olinda Soares garante ter sido “tocada de cima a baixo” pelo padre. Relatou os episódios de abuso aos elementos do grupo VITA, que tem a missão de acompanhar os casos de violência sexual de crianças e adultos na Igreja Católica em Portugal, mas o depoimento não colheu credibilidade e foi até excluída da lista de vítimas a indemnizar por parte da Igreja. “Ele castrou a minha inocência”, concluiu.

Abusos Sexuais Igreja Católica Crianças Coimbra Casa De Infância

