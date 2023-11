Olímpicos Fu Yu e Marcos Freitas eliminados no WTT Champions de Frankfurt

Os olímpicos portugueses Fu Yu e Marcos Freitas foram hoje eliminados na primeira ronda da etapa WTT Champions de Frankfurt em ténis de mesa

Fu Yu, 46.ª do ‘ranking’ mundial, foi a primeira a competir, perdendo com a sul-coreana Shin Yubin, oitava, por 3-0, com os parciais de 14-12, 11-7 e 13-11. Já ao final da tarde, Marcos Freitas, 19.º do mundo, perdeu também na estreia, nos 16 avos de final, com o alemão Dimitrij Ovtcharov, oitavo, por 3-1 (11-9, 8-11, 11-7 e 11-6).

Carrilho perde novo recurso contra Bárbara Guimarães. Prisão ou pagamento de 30 mil euros de indemnização está cada vez mais perto Colombo português? “O problema de José Rodrigues dos Santos e de outros jornalistas é fazerem afirmações sobre um campo científico que não dominam”"É errado pensar que toda a gente na Escandinávia era viking; os invasores eram apenas uma parte muito pequena da população. headtopics.com

Olímpicos Fu Yu e Marcos Freitas eliminados no WTT Champions de FrankfurtOs olímpicos portugueses Fu Yu e Marcos Freitas foram hoje eliminados na primeira ronda da etapa WTT Champions de Frankfurt em ténis de mesa. Consulte Mais informação ⮕

Sporting vence Olmissum e avança como cabeça de série na `Champions` de futsalO Sporting confirmou hoje o estatuto de cabeça de série no sorteio da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, ao superiorizar-se ao anfitrião Olmissum (6-2), na Croácia, no encerramento do Grupo 1 da Ronda Principal. Consulte Mais informação ⮕

Benfica goleia e segue para a Ronda de Elite da `Champions` em futsalO Benfica goleou hoje os eslovenos do Dobovec, por 8-1, na terceira jornada do Grupo 4 da Ronda Principal A da Liga dos Campeões de futsal, e assegurou a presença na Ronda de Elite. Consulte Mais informação ⮕

Sporting vence Olmissum e avança como cabeça de série na `Champions` de futsalO Sporting confirmou hoje o estatuto de cabeça de série no sorteio da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, ao superiorizar-se ao anfitrião Olmissum (6-2), na Croácia, no encerramento do Grupo 1 da Ronda Principal. Consulte Mais informação ⮕

Antuérpia volta a perder na Bélgica após desaire na `Champions` com FC PortoO Antuérpia, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões de futebol, perdeu hoje na visita ao Club Brugge, por 2-1, em jogo que ‘atira’ o campeão belga para o sétimo lugar e a poder descer ainda mais. Consulte Mais informação ⮕

Dia Mundial do AVC. 'Nunca esperei passar por isto'Mário Marques teve um AVC e Lucie Barreira uma trombose venosa cerebral severa. A tia de Isabel Martins sofreu dois AVCs hemorrágicos e acabou por falecer. O médico neurologista João Sargento Freitas e a psicóloga clínica Anabela Liberato falam sobre esta doença, que é a principal causa de morte em Portugal. Consulte Mais informação ⮕