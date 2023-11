Oficial. FIFA suspende Luis Rubiales por três anos

A FIFA anunciou, esta segunda-feira, que afastou Luis Rubiales durante três anos"de todas as atividades relacionadas com o futebol", na sequência do escândalo durante os festejos da conquista do Mundial da seleção espanhola, em que o antigo presidente daquele federação beijou a avançada Jenni Hermoso na boca.

O visado já foi notificado da decisão e tem agora 10 dias para solicitar que a mesma seja fundamentada, caso assim o entenda. Recorde-se que Rubiales acabou por se demitir da presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) depois do escândalo, ocorrido a 20 de agosto.

À data, o dirigente encontrava-se no relvado durante a cerimónia de entrega das medalhas às jogadoras espanholas e, ao congratular Jenni Hermoso pelo feito, levantou-a e beijou-a na boca.

Luís Rubiales banido durante três anos de 'todas as atividades relacionadas com o futebol', anuncia FIFAEm causa está o beijo na boca do ex-presidente da RFEF a Jennifer Hermoso. Consulte Mais informação ⮕

FIFA afasta Luis Rubiales do futebol durante três anosCastigo, motivado pela conduta do ex-presidente da RFEF no caso Jeni Hermoso, tem aplicação a nível nacional e internacional. Consulte Mais informação ⮕

FIFA suspende Rubiales por três anosAntigo presidente da Federa&231;&227;o espanhola de futebol castigado pelo beijo a Jeni Hermoso no Mundial feminino [em atualiza&231;&227;o] Consulte Mais informação ⮕

Luis Rubiales banido do futebol durante três anosSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Federações entregam carta oficial da candidatura ibero-marroquina ao Mundial2030Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Mundial2030: Federações entregam carta oficial da candidatura ibero-marroquinaA carta oficial de intenção à organização do Mundial2030 foi hoje apresentada pelas federações portuguesa (FPF), espanhola (RFEF) e marroquina (FRMF) de futebol, em Rabat, cumprindo um dos requisitos do processo de candidatura. Consulte Mais informação ⮕