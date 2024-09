Oeiras Community Valley: Promovendo a Responsabilidade Social Empresarial

Imaginar que, num sistema capitalista, as pessoas constituem empresas para fazer responsabilidade social é não compreender o mínimo do que é o funcionamento do sistema. Pensar que, na sociedade de informação atual, é aceitável que uma empresa projete a sua imagem como entidade meramente predadora, sem sensibilidade ao meio, é não entender o mundo contemporâneo.

O programa nasceu a partir do tecido empresarial sofisticado que se foi construindo no território do Concelho, constituído sobretudo por multinacionais, com elevado impacto económico e empresarial no país. Na semana passada, por exemplo, houve um evento que diz muito do que um programa como este pode fazer e como a atuação em rede traz tantos resultados positivos. Numa iniciativa que envolveu 20 dos parceiros do OCV, foi entregue material escolar para crianças desfavorecidas do ensino básico. No total, são mais de 500 as crianças abrangidas na iniciativa.

A responsabilidade social necessita de sofisticação empresarial e de sensibilidade para com os problemas das pessoas e do mundo. Poucos territórios conjugam esta circunstância em Portugal, como Oeiras, quer pelos índices de desenvolvimento económico, quer pelas preocupações sociais que vêm com os elevados níveis de formação .

Responsabilidade Social Empresarial Oeiras Community Valley Desenvolvimento Sustentável Empreendedorismo Social Igualdade De Oportunidades

