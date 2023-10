OE2024. UGT diz que proposta seria pior sem compromissos assumidos na Concertação Social

No documento, que foi aprovado por unanimidade, a central sindical destacou algumas medidas que têm o cunho da Concertação Social, como a descida do IRS, a atualização dos escalões do IRS, o alargamento do IRS jovem, o apoio a sistemas complementares de proteção social e a previsibilidade do aumento de pensões.

A 7 de outubro, a UGT (União Geral de Trabalhadores) assinou o reforço do acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade. "Num acordo sempre visto como dinâmico, e face às alterações do contexto económico e social entretanto verificadas, impunha-se olhar para o conteúdo do acordo de outubro de 2022 e proceder à sua atualização.

No documento, que foi aprovado por unanimidade, a central sindical destacou algumas medidas que têm o cunho da Concertação Social, como a descida do IRS, a atualização dos escalões do IRS, o alargamento do IRS jovem, o apoio a sistemas complementares de proteção social e a previsibilidade do aumento de pensões. headtopics.com

Ainda assim, a UGT espera que este Orçamento do Estado vá mais longe, garantindo que não vai abdicar de reclamar a"melhor implementação possível dos consensos atingidos". Para a central sindical, é o que cumpre fazer na atualização de escalões,"em que a neutralidade fiscal deverá ser efetiva de modo a que os aumentos salariais e o reforço extraordinário de valorização salarial em curso não sejam, em primeira linha, absorvidos pelos impostos".

Apesar de saudar a descida das taxas até ao 5.º escalão, a UGT quer um maior alívio fiscal para a classe média e diz ser fundamental avançar para um sistema fiscal mais justo.

Marcelo promulga diploma para completar extinção do SEFNova Unidade de Coordena&231;&227;o de Fronteiras e Estrangeiros ser&225; respons&225;vel pela “coordena&231;&227;o da atua&231;&227;o das for&231;as e servi&231;os de seguran&231;a entre si e entre estes e o Instituto dos Registos e do Notariado e a Ag&234;ncia para a Integra&231;&227;o, Migra&231;&245;es e Asilo". Consulte Mais informação ⮕

Governo investe 105 milhões de euros em modernização e competências digitais no ensino superiorNeste &226;mbito, est&225; ainda prevista a cria&231;&227;o do Conselho Nacional de Inova&231;&227;o Pedag&243;gica no Ensino Superior, enquanto "entidade permanente na promo&231;&227;o da inova&231;&227;o pedag&243;gica e da forma&231;&227;o pedag&243;gica para doentes de ensino superior". Consulte Mais informação ⮕

Família despejada em Lisboa vai passar a noite num Alojamento LocalNo entanto, amanh&227;, voltar&227;o a ficar sem solu&231;&227;o habitacional. Consulte Mais informação ⮕

Venda da Efacec à Mutares deverá estar concluída a 31 de outubroAs condi&231;&245;es finais da empresa alem&227; ter&227;o sido cumpridas. Consulte Mais informação ⮕

Hipermercado em Guimarães condenado a indemnizar criança ferida no parque infantilO propriet&225;rio do centro comercial alegou que cumpriu todas as regras e medidas de seguran&231;a que lhe eram exig&237;veis e que o acidente se deveu, &250;nica e exclusivamente, ao facto de a crian&231;a n&227;o ter cumprido com as recomenda&231;&245;es fornecidas para a utiliza&231;&227;o do espa&231;o de divers&227;o. Consulte Mais informação ⮕

Acidente em laboratório escolar provoca 12 feridos em AlenquerProte&231;&227;o Civil refere 12 pessoas com sintomas de intoxica&231;&227;o que est&227;o a ser avaliadas por equipas m&233;dicas no local. Consulte Mais informação ⮕