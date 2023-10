OE2024: STAL diz que proposta não valoriza trabalhadores da administração pública

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) considerou esta sexta-feira que a proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) não valoriza os trabalhadores nem as carreiras da administração pública, num parecer enviado à Assembleia da República.

“não dá resposta aos problemas mais prementes” como sejam os baixos salários e a valorização das carreiras da administração pública. O STAL acompanha o parecer da CGTP quando refere que o documento “passa ao lado dos problemas dos trabalhadores”, ao insistir nos baixos salários e na desvalorização do trabalho da administração pública. O previsto aumento das reformas, acrescenta, é “insuficiente para permitir a reposição do poder de compra de todos os reformados e pensionistas”.

“É imperioso que se tomem medidas de fundo, em vez de meros remendos”, defende o STAL, considerando que a lei do OE pode “emanar diretrizes para o Governo proceder às competentes alterações legislativas” dos diplomas reguladores das relações jurídicas de emprego público. headtopics.com

O documento revê em alta o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, de 1,8% para 2,2%, e em baixa de 2,0% para 1,5% no próximo ano. Já quanto à inflação, o executivo está ligeiramente mais pessimista, prevendo que a taxa caia de 8,1% em 2022 para 5,3% em 2023 e 3,3% em 2024.

OE2024: Mais de cinco mihões de trabalhadores descontam para a Segurança SocialO dinamismo do mercado de trabalho tem reflexo na receita de contribuições, prevendo o Governo chegar ao final do ano com uma receita de 24 mil milhões de euros de contribuições, um aumento de 13% face ao ano anterior. Consulte Mais informação ⮕

OE2024: mais de cinco milhões de trabalhadores descontam para a Segurança SocialSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Sindicato dos trabalhadores não policiais do SEF critica falta de informação sobre nova agênciaO sindicato que representa os trabalhadores não policiais do SEF criticou hoje a ausência de informação sobre a nova agência das migrações, quando faltam dois dias para entrar em funções, lamentando que 'a nova casa' continue desconhecida. Consulte Mais informação ⮕

Marcelo recebe partidos em novembro no âmbito da apresentação do OE2024Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

OE2024. Presidente convoca partidos para audiênciasO presidente da República convocou todos os partidos com assento parlamentar para audiências no dia 6 e 8 de novembro. Marcelo Rebelo de Sousa chama os partidos a Belém para os ouvir sobre o Orçamento do Estado para 2024. Consulte Mais informação ⮕

Ministro das Finanças irá ao parlamento defender a proposta do OE2024Fernando Medina ser&225; ouvido &224;s 15h00 pelos deputados da Comiss&227;o de Or&231;amento e Finan&231;as (COF) sobre a proposta or&231;amental. Consulte Mais informação ⮕