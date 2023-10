OE2024: mais de cinco milhões de trabalhadores descontam para a Segurança Social

Ana Mendes Godinho salientou que, os dados de janeiro a agosto, mostram que, pela primeira vez, “se ultrapassou os cinco milhões de trabalhadores” a contribuírem para a Segurança Social". O número de trabalhadores estrangeiros a descontar atingiu o “número recorde”.

Ana Mendes Godinho falava numa audição nas comissões de Orçamento e Finanças e de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, no âmbito da apreciação, na generalidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).O dinamismo do mercado de trabalho tem reflexo na receita de contribuições, prevendo o Governo, um aumento de 13% face ao ano anterior.

A ministra lembrou ainda os aumentos das pensões previstos para 2024, que vão abranger 2,7 milhões de pensionistas, comO Governo prevê uma atualização em 6,2% para pensões até 1.020,44 euros (correspondente dois IAS - Indexantes de Apoios Sociais), em 5,8% para pensões entre 2 e 6 IAS (3.061,32 euros) e em 5,2% para pensões superiores a 6 IAS. headtopics.com

A proposta de OE2024 vai ser debatida na generalidade no parlamento nos dias 30 e 31 de outubro, estando a votação final global agendada para 29 de novembro.Segundo o ministro das Finanças, Fernando Medina,"com um crescimento mais baixo, com uma inflação mais baixa toda a trajetória da redução da dívida torna-se mais difícil".

O ministro das Finanças afirma ainda que, no Orçamento de Estados para 2024, existe um desagravamento dos impostos em valor absoluto de 700 milhões de euros.Questionado sobre a possibilidade de o ressurgimento de um grande conflito no Médio Oriente piorar as perspetivas do Governo vertidas na lei orçamental, o ministro insistiu que a proposta de OE2024 “dá resposta ao quadro de incerteza”. headtopics.com

OE2024: Mais de cinco mihões de trabalhadores descontam para a Segurança SocialO dinamismo do mercado de trabalho tem reflexo na receita de contribuições, prevendo o Governo chegar ao final do ano com uma receita de 24 mil milhões de euros de contribuições, um aumento de 13% face ao ano anterior. Consulte Mais informação ⮕

OE2024. Presidente convoca partidos para audiênciasO presidente da República convocou todos os partidos com assento parlamentar para audiências no dia 6 e 8 de novembro. Marcelo Rebelo de Sousa chama os partidos a Belém para os ouvir sobre o Orçamento do Estado para 2024. Consulte Mais informação ⮕

OE2024: ministro das Finanças garante que IMI não vai subirSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

OE2024: Medina garante que descida de impostos diretos é superior à subida dos indiretosSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Guardas prisionais. Associação de chefes alerta para gravidade da situação no setorA Associa&231;&227;o alega que os guardas prisionais foram esquecidos do OE2024. Consulte Mais informação ⮕

OE2024: Audiogest propõe dedução de assinaturas de streaming em sede de IRSA associação que representa os produtores musicais em Portugal propôs que o Orçamento contemple despesas com assinaturas de serviços de streaming dedutíveis em IRS. Consulte Mais informação ⮕