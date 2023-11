OE2024: Investimento em recursos humanos é prioridade para setor do património cultural

A proposta de OE para 2024, segundo o Relatório consolidado de 16 de outubro que a acompanha, prevê 518,3 milhões de euros de despesa total consolidada do Ministério da Cultura, excluindo a RTP, o que representa mais cerca de 14 milhões do que em 2023, dos quais, mais de cem milhões de euros são para a área do património, tendo em conta a previsão de despesa inscrita nos mapas de desenvolvimento orçamental do Ministério da Cultura,...

A partir de 01 de janeiro de 2024, a DGPC vai dar lugar a duas entidades distintas: o instituto público Património Cultural, com sede no Porto, e a empresa pública Museus e Monumentos de Portugal, ambos com obrigação de cumprimento de “eficiência económica nos custos” e uma “gestão por objetivos”, segundo o Ministério da Cultura.

“O setor está muito dificultado em termos de recursos humanos e da sua renovação geracional e recrutamento. É uma área sempre depauperada”, lamentou o responsável. “Sobretudo não tem havido uma renovação geracional desses quadros, numa área que tem uma importância central no dia-a-dia desses equipamentos”, apontou.

“Há um reforço financeiro indiscutível no OE de 2024. Atualmente temos um ministro forte na equipa do Governo, e há os financiamentos do PRR , portanto seria de aproveitar”, avaliou, contactado pela Lusa.

