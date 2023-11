OE2024: Investimento em recursos humanos é prioridade para setor do património cultural

A proposta de OE para 2024, segundo o Relatório consolidado de 16 de outubro que a acompanha, prevê 518,3 milhões de euros de despesa total consolidada do Ministério da Cultura, excluindo a RTP, o que representa mais cerca de 14 milhões do que em 2023, dos quais, mais de cem milhões de euros são para a área do património, tendo em conta a previsão de despesa inscrita nos mapas de desenvolvimento orçamental do Ministério da Cultura,...

A partir de 1 de janeiro de 2024, a DGPC vai dar lugar a duas entidades distintas: o instituto público Património Cultural, com sede no Porto, e a empresa pública Museus e Monumentos de Portugal No entanto, o presidente do ICOM Portugal considera que o Governo “poderia ter sido mais ambicioso” na área do investimento em recursos humanos.

De acordo com o presidente do ICOM Portugal, este “é um problema estruturante e estrutural a todos os níveis, desde os técnicos superiores, especializados, assistentes técnicos”. Na mesma linha, João Neto, presidente da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), considerou que o setor da cultura pode beneficiar em 2024 “de uma onda conjuntural favorável”.

Também assinalou que “vão existir imensos desafios para a grande reestruturação na área dos museus e património”, anunciada este ano pelo Ministério da Cultura. Para João Neto “há claramente a necessidade de uma reflexão para criar uma estratégia sobre recursos humanos, em falta na maioria dos museus, palácios e monumentos públicos”.

:

SOLONLINE: Começa hoje no Parlamento o debate na generalidade do OE2024Nascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

ITWITTING: Começa hoje no Parlamento o debate na generalidade do OE2024A votação na generalidade, da proposta do Orçamento de Estado para 2024 está prevista para terça-feira. &etilde;

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: OE2024: Costa 'virou para outra página do mesmo livro da austeridade'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: OE2024. Parlamento inicia dois dias de debateComeça esta tarde a ser debatido na generalidade o Orçamento do Estado para 2024. Da direita à esquerda, todos os partidos apontam falhas à proposta do Governo e já anunciaram que vão votar contra.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: OE2024: Parlamento debate na generalidade proposta do GovernoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Costa abre debate de OE2024 já garantido pela maioria absoluta do PSPrimeiro de dois dias de discussão do Orçamento do Estado para 2024 na generalidade. Documento terá o voto contra de toda a oposição, faltando os deputados únicos do PAN e Livre anunciarem como votam.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »