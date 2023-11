OE2024 aprovado na generalidade, PS isolado no voto a favor

Depois da votação desta terça-feira no Parlamento, o diploma segue para a especialidade e ainda esta semana começam as audições na Comissão de Orçamento e Finanças (COF). Já esta quinta-feira é ouvido o Tribunal de Contas (TdC) e a ministra da Ciência, Elvira Fortunato.

Para sexta-feira estão guardadas as audições aos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa e à Associação Nacional dos Municípios e à Associação Nacional de Freguesias. Os trabalhos na especialidade irão durar até 29 de novembro, dia marcado para a votação final global no Parlamento.

O aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) marcou grande parte da discussão, um tema que, de resto, foi trazido pelo primeiro-ministro logo na primeira intervenção, com António Costa a acusar as oposições de quererem"de novo assustar os portugueses" e que"daqui a um ano, mais uma vez, se saberá quem fala verdade e quem só quer assustar os portugueses".

A esquerda lamenta a privatização, a direita aprova, mas com críticas profundas pelo processo que está a ser conduzido e que já teve a intervenção do Presidente da República, que chumbou o decreto do Governo.

Com discurso escrito e alguns improvisos, João Galamba dirigiu-se aos deputados sem sequer referir-se à privatização da companhia aérea, que está na sua tutela direta. Depois de nos últimos meses ter estado no olho do furacão, com pedidos de demissão de toda a oposição e a criar um foco de tensão entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, o ministro das Infraestruturas fez o elogio da proposta de OE.

:

RENASCENCA: OE2024 aprovado na generalidade, PS isolado no voto a favorDiploma segue agora para discuss&227;o na especialidade. Apenas o PAN e o Livre deram o benef&237;cio da d&250;vida e n&227;o alinharam no voto contra da restante oposi&231;&227;o. Ministro Jo&227;o Galamba fecha debate a citar o Presidente da Rep&250;blica: "Este Or&231;amento segue a &250;nica estrat&233;gia poss&237;vel".

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: ONU. Corredores humanitários são planeados por inteligência artificial e ajuda a refugiados usa blockchainA intelig&234;ncia artificial acelerou a ajuda humanit&225;ria, mas continua a ter desafios. A privacidade dos dados, a utiliza&231;&227;o &233;tica da tecnologia e a educa&231;&227;o sobre a desinforma&231;&227;o s&227;o desafios que a Organiza&231;&227;o das Na&231;&245;es Unidas continua a enfrentar.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: 'Rei dos catalisadores' condenado a um ano e três meses de prisãoV&237;tor Macedo foi condenado por furto e condu&231;&227;o perigosa.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Tribunal de Guimarães condena 'Rei dos catalisadores' a um ano e três meses de prisãoV&237;tor Macedo foi condenado por furto e condu&231;&227;o perigosa.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Jovem possessivo espeta faca no pescoço da namoradaAcusa&231;&227;o por homic&237;dio tentado diz que homem de 23 anos agiu por n&227;o se conformar com o final da rela&231;&227;o.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Madeira. Deputados regionais eleitos nas legislativas reúnem-se no primeiro plenário da nova legislaturaNa ordem de trabalho do plen&225;rio est&225; a vota&231;&227;o da configura&231;&227;o das comiss&245;es parlamentares em fun&231;&227;o da nova org&226;nica do Governo Regional (PSD/CDS-PP) e tamb&233;m a aprecia&231;&245;es dos votos de louvor, congratula&231;&227;o e pesar que j&225; deram entrada.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »