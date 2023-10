OE 2024. Prestação Social para a Inclusão chega a 145 mil pessoas com deficiência

Ministério"não fechou a porta" a propostas. Médicos e Governo marcam nova reuniãoProposta de OE2024 é debatida na generalidade no parlamento nos dias 30 e 31 de outubro, estando a votação final global agendada para 29 de novembro.na Sofia Antunes secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência.

Um total de 145 mil pessoas com deficiência recebem a Prestação Social para a Inclusão, adiantou a secretária de Estado para a Inclusão, segundo a qual,De acordo com Ana Sofia Antunes, que fez parte da equipa do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que esteve nesta sexta-feira a ser ouvida nas comissões de Orçamento e Finanças e de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, no âmbito da apreciação na...

De acordo com a secretária de Estado, entre o total de beneficiários há 32.700 pessoas que têm direito ao complemento, pago em casos de pobreza, e que"em termos médios, ascende a um valor de 572 euros". headtopics.com

Acrescentou que, na acumulação da base e do complemento, o valor máximo pago em 2023 ronda os 786 euros e que 8.326 pessoas recebem esse montante. Ana Sofia Antunes salientou que, caso venham a ser aprovados os valores que constam na proposta de Orçamento do Estado para 2024,"não apenas a componente base passará dos atuais 298 euros para 316 (euros), como o valor do complemento acompanhará o processo que está proposto para o Complemento Solidário para Idosos".

Significa que, à semelhança do que irá acontecer com o Complemento Solidário para Idosos, o valor de referência da Prestação Social para a Inclusão (PSI) passará para os 550 euros.

