OE 2024. Marcelo vai receber partidos entre 6 e 8 de novembro

Proposta de Orçamento do Estado para 2024 vai ser discutida e votada na generalidade nos dias 30 e 31 de outubro.O Presidente da República vai receber os oito partidos com assento parlamentar entre 06 e 08 de novembro, para os ouvir também sobre o Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024), que nessa altura estará em discussão na especialidade.

De acordo com uma nota publicada esta sexta-feira no sítio oficial da Presidência da República na Internet, estas audiências realizam-se"no âmbito dos habituais encontros periódicos e na sequência da apresentação da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2024".

Os partidos serão recebidos por Marcelo Rebelo de Sousa por ordem crescente de representação parlamentar, com um dia de intervalo pelo meio. Em 06 de novembro, serão recebidos Livre, PAN, Bloco de Esquerda, PCP, Iniciativa Liberal e Chega, em audiências agendadas para entre as 11:00 e as 17:30.A meio de julho, o Presidente da República ouviu os partidos com assento parlamentar sobre a situação económica, social e política do país e para um balanço da anterior sessão legislativa. headtopics.com

A proposta de Orçamento do Estado para 2024, que tem aprovação garantida pela maioria parlamentar do PS, vai ser discutida e votada na generalidade nos dias 30 e 31 de outubro.Medina defende que OE 2024 responde ao “quadro de incerteza” internacionalTodos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

