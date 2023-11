OE 2024. Há “razões para sorrir em janeiro. Resta saber se se manterá o sorriso”

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:30 out, 2023 •Economista João Duque explica que os contribuintes vão ter mais dinheiro disponível por via do aumento dos...

O economista João Duque acredita que os contribuintes"vão ter razões para sorrir em janeiro" de 2024, mas não toma por garantido que a satisfação dure até ao fim do ano.Renascença , o economista recorda que há dúvidas sobre o qual será o comportamento da inflação que poderá amenizar o aumento de rendimentos.

"No início nós vamos receber um bocadinho mais e por outro lado os preços não aumentam em degrau. Vamos ver ao longo do ano o que se passa com a inflação. Normalmente, as pessoas que trabalham por conta de outrém não têm aumentos de salários ao longo do ano, portanto aquilo que se ganha agora em janeiro, vamos ver se serve para o ano", explica. headtopics.com

Duque refere ainda que as mudanças previstas no IRS serão"muito" notadas e terão dois efeitos, um no aumento dos rendimentos brutos, com subidas de salários, reformas e apoios sociais, mas também com a diminuição da retenção no IRS.

O economista lembra que"a previsão para 2024 é que a inflação acabe por ficar nos 2,9%", portanto,"tudo o que sejam aumentos acima dos 2,9% podem compensar um bocadinho a perda da inflação, mas é preciso que as coisas corram exatamente assim", remata. headtopics.com

Distrito do Porto sob aviso amarelo devido à agitação marítima e fortes rajadas de ventoCircula&231;&227;o autom&243;vel e pedonal est&225; fechada na Avenida Dom Carlos I, junto ao forte de S&227;o Jo&227;o da Foz. Consulte Mais informação ⮕

Jovem possessivo espeta faca no pescoço da namoradaAcusa&231;&227;o por homic&237;dio tentado diz que homem de 23 anos agiu por n&227;o se conformar com o final da rela&231;&227;o. Consulte Mais informação ⮕

FIFA suspende Rubiales por três anosAntigo presidente da Federa&231;&227;o espanhola de futebol castigado pelo beijo a Jeni Hermoso no Mundial feminino [em atualiza&231;&227;o] Consulte Mais informação ⮕

Vários detidos após funeral da adolescente iraniana “agredida por não usar véu islâmico”A organiza&231;&227;o n&227;o governamental (ONG) de direitos humanos Hengaw confirmou a deten&231;&227;o de v&225;rias mulheres e de pelo menos dois familiares da jovem falecida. Consulte Mais informação ⮕

Benfica. David Neres com lesão no meniscoTempo de paragem do brasileiro n&227;o foi divulgado. Consulte Mais informação ⮕

'Chorámos quando vimos as imagens da Faixa de Gaza'. Manifestação junta pró-palestinianos em LisboaOrganiza&231;&227;o garante que mais de 1000 pessoas estiveram presentes no protesto. Pediam a responsabiliza&231;&227;o de Israel pelos crimes de guerra e a liberta&231;&227;o imediata do povo palestiniano. Consulte Mais informação ⮕