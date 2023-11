Octávio Machado: “FC Porto não foi capaz de dominar o jogo”

"Ela não morreu, ela foi assassinada": Pai enterra filha que morreu após sofrer ataque cardíaco durante bombardeamentosImagens mostram carros a circular em estradas alagadas no PortoIntolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

FC Porto vence em Vizela e cola-se a Benfica e Sporting

Conheça o onze do FC Porto para o jogo com o VizelaConsulte as opções iniciais de Sérgio Conceição e Pablo Villar para o duelo desta noite. Consulte Mais informação ⮕

Tudo aponta para a saída de Taremi do FC PortoRevelação foi feita por Rahman Rezaei, adjunto do selecionador do Irão, à imprensa italiana. Consulte Mais informação ⮕

FC Porto derrota Esgueira e segue invencível na LigaDragões venceram clube de Esgueira por 106-82, em jogo contava para a 5.ª jornada do campeonato nacional Consulte Mais informação ⮕

FC Porto está “mais sólido”, mas “importante” é vencer VizelaT&233;cnico dos drag&245;es deixa elogios ao Vizela, um “advers&225;rio com qualidade e que est&225; s&243;lido na I Liga”. Consulte Mais informação ⮕

Técnico do Vizela deixa elogios ao FC Porto, mas quer ganharA partida contra os drag&245;es est&225; marcada para este domingo a partir das 20h30. Consulte Mais informação ⮕