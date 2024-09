OCPM Rejeita Manifestação Contra Imigrantes no Dia Mundial do Migrante

A diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações , Eugénia Quaresma, contestou este sábado a realização de uma manifestação contra imigrantes no domingo, Dia Mundial do Migrante e Refugiado da Igreja Católica.

“Estamos num tempo em que se procura instrumentalizar politicamente as migrações” e “temos de olhar para as pessoas na sua humanidade, para aqueles que acolhem e aqueles que não conseguem continuar nos seus países”, afirmou.Este sábado, o discurso contra os imigrantes é feito por aqueles que “estão a provocar guerras e não conseguem promover a paz”, disse.

Os políticos deveriam “promover a dignidade das pessoas e dos pobres e a liberdade para que as pessoas possam escolher ficar num país ou noutro”, afirmou a dirigente católica, recusando a ideia de que “quem precisa de emigrar é um criminoso”., somos chamados a dialogar com diferentes culturas, a dialogar com diferentes religiões, e isso é positivo, porque somos chamados a ser construtores de pontes”, acrescentou.

OCPM Manifestação Imigração Migrante Refugiado

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Obra católica contra manifestação anti-imigrantes no Dia Mundial do MigranteA diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações (OCPM), Eugénia Quaresma, contestou hoje a realização de uma manifestação contra imigrantes no domingo, Dia Mundial do Migrante e Refugiado da Igreja Católica.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Obra católica contra manifestação anti-imigrantes convocada pelo Chega no Dia Mundial do MigranteHoje, o discurso contra os imigrantes é feito por aqueles que 'estão a provocar guerras e não conseguem promover a paz', disse a diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Dia Mundial do Turismo: quais são os desafios atuais deste setor?Esta sexta-feira celebra-se o Dia Mundial do Turismo. A data foi assinalada por uma conferência organizada pela Confederação do Turismo de Portugal, no Palácio Nacional de Mafra.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Fenprof inicia ciclo de plenários distritais para Dia Mundial do ProfessorA Federação Nacional dos Professores (Fenprof) inicia segunda-feira um ciclo de 18 plenários distritais que culminarão com uma manifestação em Lisboa a 5 de outubro, Dia Mundial do Professor. Os plenários servirão para esclarecer os novos quadros legais e discutir temas como a revisão do Estatuto da Carreira Docente (ECD), o regime de recrutamento de professores e a gestão das escolas.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Linha gratuita de prevenção do suicídio em funcionamento no início de 2025No dia em que se assinala o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, o Ministério da Saúde anunciou a criação de uma linha com apoio psicológico durante 24 horas por dia.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Primeiro-ministro declara dia de Luto Nacional em “homenagem” às vítimasO dia será assinalado já este sábado, sendo um dia 'triste para Portugal'.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »