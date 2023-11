conta-lhe o que se passa de mais importante em Portugal e no resto do Mundo.O olhar de José Manuel Fernandes e Helena Matos para os principais acontecimentos do dia. Programa aberto à participação dos ouvintes que quiserem dar a sua opjnião. Basta inscreverem-se pelo 910024185. Todos os dias às 10h10 na Rádio .

Miguel Pinheiro avalia diariamente três figuras. Pode ouvir o bom, o mau e o vilão de segunda a sexta depois das 8h25 na Rádio . Em cerca de 20 minutos conversamos com os jornalistas da redação do ou com especialistas externos para olhar em profundidade um tema. Os episódios ficam disponíveis às 06h30 de segunda a sexta-feira.

Notas de 0 a 20 aos protagonistas do dia dadas por José Manuel Fernandes, Paulo Ferreira, Júlio Magalhães e elementos da direção e editores do , num debate solto e descontraído.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos. headtopics.com

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

– notícias, opinião, rádio, fotos e podcastsHalloween: as últimas notícias do dia atualizadas em Observador.pt e rádio Observador. Consulte Mais informação ⮕

– notícias, opinião, rádio, fotos e podcastsMaputo: as últimas notícias do dia atualizadas em Observador.pt e rádio Observador. Consulte Mais informação ⮕

– notícias, opinião, rádio, fotos e podcastsEditoras: as últimas notícias do dia atualizadas em Observador.pt e rádio Observador. Consulte Mais informação ⮕

– notícias, opinião, rádio, fotos e podcastsPais e Filhos: as últimas notícias do dia atualizadas em Observador.pt e rádio Observador. Consulte Mais informação ⮕

As notícias das 5hAs notícias na Rádio Observador. Aconteça o que acontecer. Consulte Mais informação ⮕

As notícias das 4hAs notícias na Rádio Observador. Aconteça o que acontecer. Consulte Mais informação ⮕