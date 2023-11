Objetivos e preparação da seleção portuguesa para o jogo contra a Islândia

Acho que o primeiro objetivo é terminar o apuramento com 10 vitórias, é um objetivo importante, histórico. Depois, acho que nos últimos cinco estágios tentámos sempre utilizar o nosso talento individual em relação ao que queremos fazer e ao adversário. Jogar contra o Liechtenstein foi uma oportunidade para tentarmos ter uma ligação e uma disciplina tática com muitos jogadores de ataque, é o mais difícil que há.

No Europeu, podemos ter 10, 15 minutos em que as situações pedem isso, gostei muito da atitude dos jogadores, gostei muito da disciplina tática. No domingo, a Islândia é uma equipa totalmente diferente, é muito objetiva, que controla o jogo direto com jogadores novos, que não vimos no jogo em Reiquiavique. É um jogo que precisa de outras valências no relvado, vamos tomar decisões depois do último treino de hoje para termos os jogadores frescos





🏆66. expresso » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

RTPNOTİCİAS: Uma greve histórica das mulheres contra a desigualdade salarial na IslândiaMilhares de mulheres na Islândia preparam-se para participar numa paralisação na próxima terça-feira, 24 de outubro, para lutar contra as desigualdades salariais e a violência de género e sexual.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

REVİSTASABADO: Na Islândia, as mulheres estão em greve pela igualdade salarialA 24 de outubro de 1975, as mulheres da Islândia fizeram greve e recusaram-se a trabalhar ou a fazer tarefas domésticas durante um dia. Em 2023 o protesto vai repetir-se, com o apoio da primeira-ministra Katrín Jakobsdóttir.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: PM e mulheres de toda a Islândia param país em protesto contra desigualdadesVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Mulheres em greve na Islândia contra disparidades de géneroSão 24 horas de um protesto que visa chamar a atenção para as persistentes disparidades de género e a necessidade urgente de ação. A própria primeira-ministra islandesa associou-se à iniciativa e esta terça-feira também não foi trabalhar.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Mulheres em greve na Islândia contra disparidades de géneroSão 24 horas de um protesto que visa chamar a atenção para as persistentes disparidades de género e a necessidade urgente de ação. A própria primeira-ministra islandesa associou-se à iniciativa e esta terça-feira também não foi trabalhar.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SOLONLİNE: Mulheres da Islândia estão em greveNascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »