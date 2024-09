O treinador do Arouca espera um jogo difícil contra o FC Porto

O treinador do Arouca está à espera de um jogo difícil, frente ao FC Porto, na sétima jornada da I Liga de futebol, depois da derrota dos dragões na Liga Europa, em casa do Bodo/Glimt.

"Espera-nos um jogo difícil, porque o FC Porto está em festa de aniversário, joga em casa e nunca é bom defrontar um 'grande' depois de este ter perdido. Mas o Arouca conseguiu bons resultados frente a esses clubes na época passada e vamos tentar fazer o mesmo", começou por referir. "Pelo lado do FC Porto, sinto que há alguns jogadores, que estiveram ausentes na Noruega, e que vão fazer parte das opções frente ao Arouca. Sabemos que seremos agressivamente pressionados, tal como fomos frente ao Sporting, onde faltou-nos alguma tranquilidade", avaliou."Desenvolver a nossa ideia, que nunca é só defender. Não vamos procurar meter a bola longe, porque sei que se o fizermos ela volta muito rápido.

Mamadou Loum deixa FC Porto e assina pelo Arouca
O médio defensivo assinou com os arouquenses um contrato válido para as próximas duas temporadas.

Mamadou Loum sai do FC Porto rumo ao Arouca
O futebolista internacional senegalês Mamadou Loum deixou o FC Porto em definitivo para reforçar o Arouca, com os 'dragões' a salvaguardarem a partilha do passe do atleta, anunciou o emblema da Serra da Freita.

Quinta jornada da I Liga arranca com visita do Sporting a Arouca
A quinta jornada da I Liga, que se realiza após a interrupção para jogos das seleções, vai arrancar com a deslocação do Sporting a Arouca, em 13 de setembro, informou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Ouça o relato. Arouca - Sporting (I Liga)
Leões visitam Arouca na abertura da 5.ª jornada do campeonato. Sporting vai tentar manter a invencibilidade e a liderança, no duelo contra a equipa da casa que ocupa a 14.ª posição. Pontapé de saída marcado para as 20h15, no Estádio Municipal de Arouca.

I Liga. Jornada 5 arranca com Arouca-Sporting
Jogo às 20h15 desta sexta-feira.

Sporting visita Arouca na abertura da 5ª jornada da I Liga
O Sporting CP, líder isolado da I Liga, enfrenta o Arouca no Estádio Municipal de Arouca, na quinta-feira (20:15), na abertura da quinta jornada do campeonato.

