O que mudou e o que está igual um ano após a eleição de Lula?

Com Lula a política externa voltou a ser prioridade. Aqui à chegada à África do Sul para a cimeira dos BRICS.A 30 de outubro de 2022, após vitória apertadíssima - por 50,9% contra 49,1% dos quase 120 milhões de votos -, Lula da Silva voltou, 12 anos depois de ter saído, ao Planalto, batendo Jair Bolsonaro, primeiro presidente da história a falhar a reeleição.

"De Lula para Bolsonaro, houve mudanças expressivas, nomeadamente no esforço de articulação política para alterar o teto de gastos, que limitava muito a prática de políticas públicas, e na aprovação da reforma tributária, uma luta de 30 anos".

"No entanto, devemos ter sempre em conta na avaliação ao período de Bolsonaro e de Guedes que o governo enfrentou a tragédia da pandemia, um momento muito desafiador". headtopics.com

"Entretanto, Lula, que se beneficia das credenciais de líder equilibrado, cumpriu bem o papel de chefe de estado, reconduzindo o país após o descalabro dos anos Bolsonaro".

"Com Lula, houve uma tentativa de travar o desmatamento e de combater a entrada fácil de garimpeiros ilegais, a tarefa é difícil porque o espaço é muito grande mas, pelo menos, agora temos um governo que adotou uma posição de controle", afirma Rogério Machado, professor de Química e Meio Ambiente na Universidade Presbiteriana Mackenzie e na Faculdade São Bernardo. headtopics.com

"Claro que o Brasil pede ajuda ao primeiro mundo, porque o Brasil, em certo sentido, é terceiro mundo ainda, mas manda a mensagem para fora de que não é adepto do que está a acontecer e, dessa forma, o mundo fica mais interessado em colaborar com o Brasil".

