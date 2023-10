O que muda com os novos apoios às rendas, em seis perguntas e respostas

O Governo aprovou esta quinta-feira novas formas de apoio extraordinário às rendas habitacionais. De fora, para o próximo ano, fica o ‘travão’ administrativo aos aumentos, que este ano limitou as subidas de rendas a 2%

O apoio extraordinário às rendas que o Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros aplica-se a todos os inquilinos com rendimentos até ao 6.º escalão do IRS – 38.632 euros anuais – que tenham taxas de esforço com o pagamento da renda superiores a 35%. Veja em detalhe como vai funcionar a nova medida de ajuda às famílias de menores rendimentos.

“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas... headtopics.com

Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’.

O discurso “inatacável” de Guterres, que Israel interpretou como quis e que acaba por sabotar as hipóteses de a ONU mediar do conflitoO discurso “inatacável” de Guterres, que Israel interpretou como quis e que acaba por sabotar as hipóteses de a ONU mediar do conflito“Curar o cancro, uma barra de sabão de cada vez”: jovem de 14 anos cria produto pioneiroAxel, o border collie persistente que salvou a vida do dono de 17... headtopics.com

Municípios esperam sensibilizar deputados para perda de receita com IUCSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Ataques do Hamas 'não aconteceram do nada': a afirmação de Guterres que causou polémica e as reaçõesSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Sete bancos já pagam juros dos depósitos acima dos certificados de aforroSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Portugueses tiram dinheiro da conta à ordem, mas nem tudo foi para depósitos a prazoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Green Day anunciam novo álbum, “Saviors”: ouça a novíssima ‘The American Dream Is Killing Me’Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Portugal acompanha posição de Guterres: 'Foi cristalino', diz CravinhoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕