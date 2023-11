O que é uma Revolução e um Golpe de Estado?

Interessante perceber como se debruçaram intelectuais e filósofos sobre o que é uma Revolução, um Golpe de Estado ou a ameaça a um Estado de Direito. Mas mais curioso tentar encaixar a choldra do Eça nos tempos em que vivemos – claramente à beira de um Golpe e Estado.de tal forma que até os ingleses não se importaram de engoli-lo. Também há que acrescentar, a favor dos franceses, que este foram durante largos períodos da História os maiores especialistas do mundo em Golpes de Estado.

Neste caso de Estadão porque até faziam rolar cabeças para os cestos das guilhotinas. A Enciclopédia Britânica, que também é dona do seu muito merecido crédito, define: “Unlike a revolution, which is usually achieved by large numbers of people working for basic social, economic, and political change, a coup is a change in power from the top that merely results in the abrupt replacement of leading government personnel”“A coup rarely alters a nation’s fundamental social and economic policies, nor does it significantly redistribute power among competing political groups





