“O processo de adição é muito complexo. A pessoa perde o controlo dos impulsos, a capacidade de gerir o presente e perspetivar o futuro”

A adição é uma doença neuropsiquiátrica crónica que pode passar pela dependência de substâncias como o álcool ou a droga, mas que pode também traduzir-se em todo o tipo de comportamentos compulsivos, como o jogo ou as redes sociais.

“Com a adição, a pessoa fica escrava. À semelhança do que acontece com outras doenças crónicas, em que há recaídas, com a adição nunca ninguém pode garantir que não volta a adoecer”, explica Graça Vilar, psiquiatra especializada em comportamentos aditivos e dependência, no mais recente episódio do podcast “Que Voz é Esta?”.

uma doença neuropsiquiátrica crónica, que provoca alterações significativas em várias funções cerebrais e que tem grande tendência para recaídas."Quando muitas vezes se diz que a pessoa tem falta de vontade e não tem força para acabar , de facto acaba por não ter, exatamente porque a própria doença lha retirou”, diz. headtopics.com

“Repetição” é, aliás, uma palavra-chave no mecanismo da adição. “Uma das causas dos comportamentos aditivos, com ou sem uso de substâncias, é a repetição e a persistência. Ninguém fica com um problema por experimentar uma vez”, salienta a psiquiatra.

Martinho Dias, ex-toxicodependente, e Graça Vilar, psiquiatra, foram os convidados do episódio do podcast Que Voz é Esta dedicado à adiçãoAntes de parar de vez os consumos, há quase oito anos, Martinho atingiu o “fundo do poço”. O consumo intensivo de drogas, nomeadamente de metanfetaminas, provocou-lhe uma psicose grave, que obrigou a quatro internamentos compulsivos no serviço de psiquiatria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. headtopics.com

