O poder do placebo

Quando um amigo nos diz que curou a dor de cabeça com uma mistura de mel e beterraba leva-nos a pensar que é placebo. Desde o final do século XVIII que se fala no efeito placebo. O que é e como funciona? A palavra placebo vem do latim e significa literalmente “eu vou agradar”. Surgiu quando cientistas perceberam que era possível obter uma melhoria da saúde física ou mental depois de administrar um tratamento sem propriedades terapêuticas ativas, como um comprimido de açúcar por exemplo.

O importante era que o doente acreditasse que aquela substância lhe faria bem. Para testar esta hipótese, em 1966, cerca de 50 voluntários foram convocados para testar uma pomada supostamente anestésica. Num dedo foi colocada a pomada e no outro nada. Depois foram beliscados com alicates, e a foi avaliada a dor sentida. Uma percentagem significativa dos participantes disse sentir menos dor no dedo com a pomada. E até aqui parece tudo bem, não fosse o pequeno detalhe da pomada não ter qualquer efeito terapêutico e ser um creme hidratante norma





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Alto Minho mostra “poder de fogo” na produção de armasFundada em 1973 e detida pela belga FN Herstal, a Browning Viana é uma das maiores fabricantes mundiais de armas de caça e desporto. Conheça a empresa minhota que quer 'assaltar' a liderança italiana.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Presidente do STJ alerta para ataques à independência do poder judicial na EuropaO presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) mostrou-se muito preocupado com o que chamou de movimentos de ataque à independência do poder judicial na Europa.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Jeffrey Epstein. Quando o poder abafa tudoNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Esperanças para as festas de fim de anoEsperemos que sim. Os dados que temos ainda são prematuros, há muitas reservas de last minute, as pessoas decidem cada vez mais à última da hora. Mas tudo indica que correrá bem e esperemos que superem o ano passado. No caso do alojamento, as reservas estão a ser feitas com alguma persistência, tudo indicará que teremos umas boas festas. Apesar de ser tradicionalmente uma época de família e de casa, as pessoas estão a optar mais por celebrar em restaurantes? Notam-se algumas mudanças de hábitos também nesse aspeto. Sobretudo na hotelaria, estamos a ter muita procura para estes jantares de família, porque as pessoas já não têm tanto tempo e tanta disponibilidade para estarem a fazer estas festas em casa, nota-se algum interesse. Mas há muitas assimetrias no país, porque temos estabelecimentos de restauração muito mais virados para o mercado interno e sabemos que o poder de compra está a diminuir. Temos de ter alguma prudência, porque as famílias também não têm tanto poder de compra

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Esperanças para as festas de fim de anoEsperemos que sim. Os dados que temos ainda são prematuros, há muitas reservas de last minute, as pessoas decidem cada vez mais à última da hora. Mas tudo indica que correrá bem e esperemos que superem o ano passado. No caso do alojamento, as reservas estão a ser feitas com alguma persistência, tudo indicará que teremos umas boas festas. Apesar de ser tradicionalmente uma época de família e de casa, as pessoas estão a optar mais por celebrar em restaurantes? Notam-se algumas mudanças de hábitos também nesse aspeto. Sobretudo na hotelaria, estamos a ter muita procura para estes jantares de família, porque as pessoas já não têm tanto tempo e tanta disponibilidade para estarem a fazer estas festas em casa, nota-se algum interesse. Mas há muitas assimetrias no país, porque temos estabelecimentos de restauração muito mais virados para o mercado interno e sabemos que o poder de compra está a diminuir. Temos de ter alguma prudência, porque as famílias também não têm tanto poder de compra

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Mãe que deixou filhos menores sozinhos cinco dias em casa absolvida em tribunalA arguida deslocou-se a Lisboa "a fim de ver uma casa para poder alugar, comprar comida africana e fazer rastas no cabelo", foi dado como provado em julgamento.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »