O poder do 5G na transformação das cidades

04/11/2023 09:46:00 expresso 2 min.

Mobilidade inteligente, gestão energética mais eficiente, abastecimento de água mais sustentável, serviços mais ágeis, segurança acrescida: não faltam exemplos de como o 5G está a moldar o futuro das cidades. Mas o poder dasvai muito para além dos grandes centros: sabia que Ponta Delgada, nos Açores, já é uma cidade inteligente potenciada pela rede 5G da NOSestão a conquistar terreno, povoadas por soluções tecnológicas inovadoras desenhadas para promover infraestruturas mais robustas e serviços mais ágeis, fomentando o bem-estar da comunidade.Graças ao 5G, os veículos inteligentes vão comunicar entre si, com as pessoas e com os outros dispositivos, para tomar decisões instantâneas e seguras para todos. Prevenção de acidentes, gestão de tráfego, controlo de semáforos, indicação dos melhores trajetos em tempo real, soluções de partilha de carro e estacionamento mais acessíveis e a disseminação dos veículos autónomos são algumas das possibilidades que a Num momento em que a eficiência energética e a escassez de recursos estão na ordem do dia, o 5G também ajuda a trazer um horizonte de sustentabilidade mais efetivo para as cidades. A era do 5G traz, por exemplo, o controlo em tempo real do consumo de energia, da rega dos jardins, da qualidade da água que bebemos ou do tratamento de resíduos urbanos. Com a transformação 5G das cidades podemos ajudar a reduzir a poluição e a tornar a sociedade mais sustentável