O Partido Socialista Português e o socialismo moderado

Não há, na paisagem política portuguesa, partido mais moderado que o PS. É por isso que nele têm podido coexistir vozes e pensamentos tão diversos. Não existe radicalismo nem extremismo no seio do PS e os portugueses sabem-no.

Pedro Nuno Santos é um socialista moderado e não há rábula ou diatribe capaz de o desmentir Na sua primeira encarnação, no último quartel do século XIX, o Partido Socialista Português foi uma amálgama de republicanismo e de correntes socialistas não-marxistas, com primazia para o cooperativismo e o federalismo, colhidos em Proudhon. Na sua segunda encarnação, conjurada em Bad Munstereifel há 50 anos, o PS enxertou naquele tronco de influências um marxismo não dogmático, que se foi evaporando ao longo dos anos em benefício de um socialismo de tipo reformista.dos fundadores, modelou o ideário do PS para o aclimatar às características nacionais, que tão lucidamente interpretou. O seu legado, perene, é o do “socialismo em liberdade

